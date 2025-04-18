Sezon başında sürpriz bir hamle ile Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için seferber oldu.

Ancak Osimhen'in taliplerinin arttığı ve ciddi tekliflerin geldiği ortamda sarı-kırmızılılar B planını da hazırlıyor.

KİRALIK GOLCÜ

Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un ara transferde PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Söz konusu haberde Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin düşük görünmesi, sarı-kırmızılı yönetimin düğmeye basmasına neden oldu.

Igor Tudor döneminde gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. PSG, Muani'yi 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya almıştı.