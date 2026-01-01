Osimhen’in doğum günü için seçtiği kolyenin yaklaşık 1,5 kilo geldiği ve 986 karat elmasla süslendiği belirtildi. Futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en gösterişli mücevherlerden biri olarak değerlendiriliyor.

SEMBOL YÜKLÜ TASARIM

Kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini simgeleyen bir figür yer alıyor. Tasarımın, Osimhen’in hem hırsını hem de kendine olan güvenini yansıttığı yorumları yapılıyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Osimhen’in kolyesi kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar mücevherin ihtişamına hayran kalırken, bazıları ise gösterişin abartılı olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Osimhen’in bir kiloluk dev elmas kolyesinin hediye mi olduğu, yoksa kendisinin mi yaptırdığı açıklanmadı.