Fanatik Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı.

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" ile gündem olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Osimhen ile tanışmak için hayal kuran Neslihan Demir Kayserispor maçı için İstanbul'a davet edildi.

FORMASINI ALDI

Şampiyonluk maçını tribünden takip eden Neslihan Demir maç sonu soyunma odasında Osimhen ile tanıştı ve formasını aldı. Milyonların almak için can attığı Osimhen formasına kavuşan Demir gecenin olayına imza attı.

'TAVUKLARI SATARIM'

Galatasaray'ın hayranı olduğu yıldız golcüsüne ördüğü bebeği hediye eden Demir çıkışta yıldız oyuncu ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

''Osimhen ile konuştum, onu kucakladım kalmasını çok istiyorum. Gerekirse tavuklarımı satarım onun kalması için destek olurum dedim. Onu çok seviyorum.''