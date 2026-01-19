Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen Türkiye’ye döndü fakat tartışmalar da beraberinde geldi. Nijeryalı yıldızın İstanbul'a gelişi netleşmesine rağmen, turnuva sonrası Türkiye'ye hemen dönmeyip Nijerya'ya gitmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle kritik Atletico Madrid maçı öncesinde yaşanan bu gecikme sonrası sosyal medyada bazı taraftarlar Osimhen’i eleştirdi. Yıldız golcünün Nijerya'da şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü organizasyonuna katıldığı ve geceden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı görüldü. Bir kesim taraftar, Osimhen'in eğlence hakkı olduğunu savunarak oyuncuya destek verirken iğer kesim ise yıldız golcünün Afrika Uluslar Kupası sonrası vakit kaybetmeden İstanbul'a dönmesi gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi

