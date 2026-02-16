CİMBOM’UN Şampiyonlar Ligi’nde yarınki Juventus maçı hem G.Saray’ın Avrupa’daki geleceğini hem de Victor Osimhen’in kaderini belirleyecek kritik bir eşik. Tüm işaretler, Nijeryalı yıldızın bu heyecan dolu geceye damga vuracağını gösteriyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 6 maçta 6 gol atarak muhteşem bir performans sergiledi. Burak Yılmaz 2012- 13’te 8 gol atmıştı, Victor yarın Kral’ı geçebilir.

DEVLER PUSUDA BEKLİYOR

ASLAN’IN 75 milyon Euro yatırım yaptığı Osimhen eğer Juventus’u devirirse, Bayern Münih ya da Barcelona gibi devlerin kapısını çalması an meselesi. Attığı her gol, bonservis değerini daha da yukarı taşıyor ve Avrupa devlerini harekete geçiriyor. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de tehlikenin farkında. Corriere dello Sport, kurt hocanın İcardi’den çok Osimhen’den korktuğunu yazdı.