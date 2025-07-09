Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak büyük katkı aldığı Victor Osimhen’i bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı yıldızın Napoli ile yolları resmen ayrılmasa da ipler çoktan koptu. Taraflar arasında bağları sadece 2025’e kadar geçerli olan yıllık 11 milyon Euro değerindeki kontrat tutuyor.

TEK ÇIKIŞ YOLU: 75 MİLYON EURO'LUK MADDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli cephesi, Osimhen’in transferi konusunda oldukça net: 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödenmeden hiçbir görüşme gerçekleşmeyecek. Üstelik bu madde yalnızca 1 gün sonra, yani yarın sona erecek. Bu da Napoli’nin elini daha da güçlendirecek ve fiyat artışı ihtimalini doğuracak.

GALATASARAY'DAN MİLANO ÇIKARMASI

Sarı-kırmızılı yönetim işi sıkı tutuyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukçu ve transfer danışmanı George Gardi, dün özel bir uçakla Milano’ya çıkarma yaptı. Görüşmelerde Osimhen için yıllık 16 milyon euro maaş + sponsorluk gelirleri içeren 4 yıllık bir sözleşme önerisi masaya konuldu.

Ancak Galatasaray, 75 milyon euroluk bonservis bedelini 4-5 yıla yayarak ödemek istiyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Manna ise bu teklifin mevcut serbest kalma maddesine uymadığını belirtti. En fazla iki taksit seçeneğine açık olduklarını ilettiler.

OSIMHEN KARARINI VERDİ

Nijeryalı yıldızın ise kararını verdiği ve Galatasaray’da devam etmek istediği belirtiliyor. Osimhen’in İstanbul’daki evinden çıkmaması, sosyal medya etkileşimleri ve menajeri aracılığıyla yürütülen temaslar da bu isteği doğruluyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta attığı 37 gol, oyuncunun performansını net şekilde ortaya koyuyor.

NAPOLI B PLANI: SÖZLEŞMEYİ UZATMA KOZUNU KULLANABİLİR

Napoli cephesi, Osimhen’in mevcut sözleşmesini tek taraflı uzatma hakkına sahip. Eğer transfer gerçekleşmezse, bu madde devreye alınacak ve yıldız futbolcunun maaşı 13 milyon Euro’ya yükselecek. Bu durum Napoli’nin elini güçlendirse de ekonomik açıdan kulübe ek yük oluşturacak.