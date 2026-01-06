Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, gözünü dünya yıldızlarına çevirdi. Sarı lacivertli yönetim, Ademola Lookman transferi için temaslarını sıklaştırırken Atalanta ile pazarlıklarda önemli aşama kat etti.

KİRALIK TEKLİFE RET

Fenerbahçe, Lookman transferi için Atalanta'ya teklifte bulundu. Sportmediaset'in haberine göre sarı lacivertliler, İtalyan kulübüne 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

Atalanta, kiralama teklifini kabul etmedi ve oyuncusunu bonservisiyle satmak istiyor. İtalyan ekibi ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor.

OSIMHEN'LE KAVGA ETMİŞTİ

Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i farklı mağlup ettiği maçta Victor Osimhen ile Ademola Lookman saha ortasında birbirine girdi.

Osimhen, yedek kulübesine oyundan çıkmak istediğini söyleyerek maçı tamamlamadı.