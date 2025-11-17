Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. Nijeryalı oyuncu gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındığını belirtti.

Durumu Galatasaray taraftarları tarafından da merakla beklenen Osimhen için açıklama sosyal medyadan geldi.

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır. Doğru değerlendirme ve tıbbi bakım için en kısa sürede Galatasaray’a uçacak. İlk göstergeler ciddi olmadığını söylüyor. Umarız öyledir.”

Yıldız oyuncunun son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.