Galatasaray’da Osimhen şoku yaşanıyor… Nijeryalı yıldız Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanarak oyundan çıkmıştı… Golcü oyuncunun son durumu belli oldu.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı.Milli Takım doktorları, ayak bileğinde morluk olan yıldız ismin Güney Afrika maçında forma giymemesine karar verdi.

Galatasaray, özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirecek ve acil bir tedavi programı uygulayacak. Yıldız oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belli olacak.