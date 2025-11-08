Nijerya ile Gabon karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finali öncesinde gerilim tırmanıyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, maç öncesinde yaptığı açıklamalarla rakiplerine gözdağı verse de Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Osimhen'e yanıt vererek tansiyonu yükseltti.

Nijerya'nın Dünya Kupası yolunda en büyük kozu olan Osimhen "Nijerya'yı Dünya Kupası'na götürmek için her şeyi yapacağım" dedi.

'CÜMLELERDEN İBARET'

Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Osimhen'in açıklamalarına alaycı bir dille yanıt verdi. 2024 Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi. Son AFCON'da da aynı şeyi söylemişti ama Fildişi Sahili kazandı. Bu tür sözler motivasyon cümlelerinden ibaret" diyerek Osimhen'in ifadelerine gönderme yaptı.

Kritik maç 13 Kasım Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak.