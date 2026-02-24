Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldız golcünün transfer sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Mücadele öncesinde, “Burada olmak sizin için çok önemliydi. Buraya gelmeniz İtalya'yı nostaljik olarak hatırlamanıza yol açabilir. Sizin için İtalya'yla ilgili hala açık bir kapı var mı yoksa İtalya kapısını kapattık diyebilir miyiz? sorusuna Osimhen şöyle yanıt verdi, “Juventus dünyanın en önemli futbol takımlarından bir tanesi. Ben özellikle yüksek seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu olarak çok önemli isimlerle oynama şansı elde ettim. Galatasaray devreye girmeden önce buraya da gelebilirim.”

‘NEDEN OLMASIN’

Osimhen’in açıklamaları şu şekilde: “Şu anda olduğum yer çok önemli. Eğer bir gün İtalya'ya dönecek olursam, Juventus oynamaktan çok keyif alacağım bir kulüp. Kendimi ait hissedebileceği birkaç kulüpten birkaç kulüpten biri. Ben şu an parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Keyif alıyorum ve eğleniyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüpte ter döküyorum, gelecekte ne olacağı bilinmez. Ama sanırım dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'ta oynamak isteyecektir. Ben de tabii ki neden olmasın diyebilirim.”