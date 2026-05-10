Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna uzandı. Toplamda 26 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezondaki geleceği büyük merak konusuydu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluk sonrası konuştu. HT Spor’a konuşan Kavukcu, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Kavukcu, ''Çok zor bir sene oldu, Allah’a şükürler olsun kazandık. İnşallah beşte beş yapmak için yarın sabahtan itibaren çalışmaya tekrar başlıyoruz.’’ dedi.

Okan Buruk'la ilgili de konuşan Kavukcu, ''Okan hoca Galatasaray'ın bir evladı. Dörtte dört yaptı. Bunu daha önce imparator Fatih Terim kırmıştı. Şu anda hocam kırdı. O da onun öğrencisi. Çok gurur verici bir şey. Hocamızın zaten kontratı var. İnşallah daha da fazla seneler olur. 7-8 olur.'' ifadelerini kullandı.