Afrika Uluslar Kupası'nda Ademola Lookman ile tartışması gündem olan Victor Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı kampını terk edip Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Yaşananların ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda."