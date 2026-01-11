Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Osimhen maçın oyuncusu seçildi. Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. DANSA KATILMADI Maçın sonunda Nijeryalı oyuncular galibiyeti kutladı. Soyunma odasında kendilerine özgü dansla eğlenen Nijeryalı oyunculara Osimhen katılmadı. Osimhen'in aynı saatlerde Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'a saygısızlık etmemek amacıyla sevinç gösterilerine katılım sağlamadığı iddia edildi. Nijeryalı oyuncunun bu davranışı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından da takdirle karşılandı.

