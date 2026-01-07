Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu’nda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Net skorla kazanılan mücadeleye rağmen, sahada yaşanan Osimhen–Lookman gerilimi karşılaşmanın önüne geçti. Nijerya Milli Takımı’nın yıldız forveti Victor Osimhen, maçın bir bölümünde uygun pozisyonda pas alamadığı gerekçesiyle takım arkadaşı Ademola Lookman’a sert tepki gösterdi.

Lookman’ın tansiyonu düşürmeye yönelik girişimleri sonuç vermezken, ikili arasındaki sözlü tartışma büyüdü. Diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik kontrol altına alındı.

"BAŞARISIZ OLURSAK BENİ YERDEN YERE VURURLAR"

Karşılaşma sonrası yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen, üzerindeki sorumluluk ve baskıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası'na katılamadığımızda herkes sadece beni eleştirdi. Diğer oyuncuları unuttular. O zaman yükün benim omuzlarımda olduğunu anladım. Evet, üç gol atmıştık ama futbolda üç dakikada beş gol atılabilir, bu yüzden rahatlamamalıydık. Bütün ülke bize güveniyor ve başarısız olursak hepimizi, özellikle de beni, yerden yere vururlar."

Takım arkadaşıyla yaşanan tartışmanın futbolun doğasında olduğunu vurgulayan Osimhen, "Lookman’ı seviyorum, o benim kardeşim ve bunun sadece futbol olduğunu anlıyor. Herkes Nijerya'nın Afrika Kupası'nı kazanmasını istiyor ve bu kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.