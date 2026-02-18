Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında RAMS Park’ta İtalya temsilcisi Juventus’u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir üstünlük sağladı.

GALATASARAY 5 GOLLE ÖNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve rakibini farklı skorla geçti. Galatasaray’ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti.

VICTOR OSIMHEN YİNE GOLLE BULUŞAMADI

Galatasaray, ligde Eyüpspor karşısında attığı 5 golün ardından Juventus filelerini de 5 kez havalandırdı. Ancak bu 10 golün hiçbirinde Victor Osimhen’in adının yer almaması dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, skora katkı yapamasa da sahadaki baskısı, üç goldeki payı ve pozisyon üretmedeki etkinliğiyle takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Özellikle Noa Lang’ın ikinci ve dördüncü gollerinde Osimhen’in yaptığı pres ve verdiği paslar belirleyici oldu.

MAÇ SONUNDA LANG İLE GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmanın ardından yaşanan kısa süreli bir gerginlik de ekranlara yansıdı. Victor Osimhen, bir pozisyonda Noa Lang’ın kendisine pas vermemesi nedeniyle takım arkadaşına tepki gösterdi. İkili arasında sözlü bir tartışma yaşanırken, Lemina’nın araya girerek Osimhen’i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Tarihi galibiyetin gölgesinde kalan bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.