Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Benin'i evinde 4-0 mağlup eden Nijerya, play-off biletini kaptı.

Nijerya, son dakikada attığı golün etkisi ile +1 averajla Burkina Faso'yu geride bıraktı ve Dünya Kupası play-off'larına kaldı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

TAKIMI SIRTLADI

Yıldız golcü 3, 37 ve 51. dakikalarda yaptığı hat-trick ile takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim olurken 90. dakikadaki golü ise Frank Onyeka kaydetti.

Ayrıca Osimhen’in 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı 5 golün 3’ünde asist Chukwueze’den geldi.