Osimhen yine dünyanın gündeminde… Bu kez de Nijerya Milli Takımı’nı ipten almayı başardı, Benin’e 3 gol atıp ülkesini elenmekten kurtardı. 4-0’lık galibiyetin kahramanı olan Osimhen böylece Nijerya’ya 2026 Dünya Kupası Play- Off bileti kazandırdı. Nijeryalı forvetin bu performansı en çok İngilizler’i kahrediyor! Nedeni ise böylesine önemli bir yıldızı Premier Lig’de izleyemiyor olmaları. Liverpool yaz transfer döneminde Osimhen yerine Alexander Isak’ı tercih etmişti.

İsveçli forvet şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Osimhen ise hem Galatasaray hem de Nijerya’dfırtına gibi esiyor. BBC muhabiri John Bennett, “Bir savunmacının kâbusu olacak her şeye sahip. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig’de oynamıyor olmasına üzülüyorum. Orada büyük bir etki yaratabilirdi” dedi.