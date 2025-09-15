SüperLig’de Eyüpspor galibiyetiyle 5’te 5 yapıp, liderliğini sürdüren Galatasaray’da rota Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un kafasını karıştıran tek konu Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağı... Sakatlığının tedavisi için yoğun çaba harcanırken Nijeryalı forvet, perşembe günkü Frankfurt maçına yetişmezse B Planı belirlendi.
ICARDI SONRA
Buruk, fizik gücü yüksek olan Barış Alper Yılmaz’ı ilk 11’de başlatabilir. Tecrübeli hoca, bu planı hakkında Barış’a “Hazır ol” emri verdi. Eyüpspor maçında gol atan Icardi’nin fiziken henüz tam hazır olmaması nedeniyle Frankfurt’a karşı ikinci devrede oyuna girmesi muhtemel…