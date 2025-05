Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attı. Sarı kırmızılıların yıldızı Osimhen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şampiyonluk ateşini yaktı.

Osimhen’in paylaşımı şu şekilde:

"Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti."

"Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."