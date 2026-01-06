Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) turnuvanın son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Nijerya çeyrek finale yükselirken, maça Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasındaki kavga damga vurdu.

Lookman'ın 1 gol 2 asist, Osimhen'in ise 2 golle oynadığı karşılaşmada 62. dakika oynanırken iki yıldız birbirine girdi. Nijerya'nın 3-0 önde götürdüğü maçta kullanılan kornerden sonra Osimhen ve Lookman arasında tansiyon bir anda yükseldi. Saha ortasında tartışmaya başlayan iki yıldız, birbirlerinin üzerine yürüdü. Beşiktaş'ta forma giyen Nijerya Milli Takımı kaptanı Wilfried Ndidi, araya girerek tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

İki yıldız yaşanan bu olaydan sonra güçlükle sakinleşirken, Osimhen sinirli bir şekilde yedek kulübesine işaret ederek oyundan çıkmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'i 68. dakikada oyunda alarak yerine Moses Simon'u oyuna soktu.