2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya, önemli mücadele öncesi büyük bir krizle karşı karşıya.

ÖDEMELER GECİKTİ, TAKIM ANTRENMANA ÇIKMADI

Nijerya Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas'taki son idmana çıkmadı. Kritik play-off karşılaşmasına günler kala yaşanan bu gelişme, takımın hazırlıklarını olumsuz etkiledi.

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak federasyon içinden sızan bilgilere göre, ödemeler krizini çözmek için acil toplantılar başlatıldı. Bakanlık konuyla ilgili problemi çözmek için devreye girdi. Yöneticiler, oyuncuların odaklarının dağılmasından endişe ediyor.

DÜNYA KUPASI UMUDU TEHLİKEDE

2022 Dünya Kupası’nı kaçıran Nijerya, 2026 yolunda bu kez hata yapmak istemiyor. Ancak takım içindeki bu tür huzursuzlukların, sadece bir tarafın tur atlayacağı elemelerde büyük bedelleri olabilir.

BENZER SORUNLAR GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

Bu kriz, Nijerya futbolunun kronikleşen sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. 2013 Konfederasyonlar Kupası ve 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda da benzer şekilde prim krizleri yaşanmış, takımın performansı olumsuz etkilenmişti.