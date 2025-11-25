UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın neden kadroda olmadığını açıklayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen maçta da söylemiştim. Buna da şükür. İyi bir 11'imiz var sahaya çıkan ama yedek kulübesinde fazla seçeneğimiz kalmadı. Osimhen ve Lemina'yı en azından bu maçta kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak ağrıları sebebiyle bir sonraki maçı da kaçırırlar mı düşüncesiyle alamadık. Doktorumuz ve oyunculardan da oynayacak durumda olmadıklarıyla ilgili geri bildirim geldi. Risk almadık. Sonraki maçı yakalamak istedik

İki tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde. İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz. Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır."