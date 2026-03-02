Galatasaray ve Beşiktaş’ın yıldızları İran’a gidiyor… Sarı kırmızılılarda Osimhen, siyah beyazlılarda ise Wilfred Ndidi Nijerya Milli Takımı kadrosuna davet edilmesi bekleniyor.

Nijerya Milli Takımı, bu ayın sonunda deplasmanda İran ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik heyet, kadroya Avrupa'da forma giyen önemli isimleri dahil etmesi beklenirken bu isimlerin başında Osimhen ve Ndidi de yer alıyor.

Daha önce İran’da oynanacağı açıklanan maçın oynanıp oynanmayacağı da belirsizliğini koruyor. İsrail ve ABD’nin İran’a saldırıları sürerken maçın iptal edilip edilmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

İPTAL OLABİLİR

Karşılaşmanın İran'da oynanacak olması taraftarlarda endişe yarattı. Sosyal medyada maç hakkında yüzlerce yorum yapılırken güvenlik endişesi dile getirildi.

İŞTE NİJERYA'NIN MAÇ TAKVİMİ

Nijerya Milli Takımı, daha önce planlanan takvime göre 27 Mart'ta deplasmanda İran ile hazırlık maçına çıkacak. Nijerya Milli Takımı 31 Mart’ta ise Ürdün ile maç yapacak.