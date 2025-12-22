Amerikan New York Times Gazetesi’nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmaya dayanan çalışma, İstanbul’da şiddetli bir depremin yaşanabileceği uyarısıyla paniğe yol açtı. Gelişmelerin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti. Bektaş'ın açıklaması şu şekilde: -2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur. Ancak, En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez. -Bilimsel algoritmalar Doğa ya tam uymaz ( deprem parametreleri zaman/mekan da değişir). -İstanbul'un deprem riski ( can-mal kaybı ), deprem tehlikesinden ( deprem olma olasılığı) çok yüksektir. -ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.