Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Artık deprem olmaz devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti" ifadelerini kullanmıştı.

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

Bektaş, Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi'nin heyelan tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Trabzon-akyazı heyelan sahasındaki hatalar zinciri Heyelan nedeniyle, 2009'da Trabzon-Samsun kara yolu ulaşıma kapanırken,

2010'da Akyazı İlkokulu boşaltılır.

2010-2013, kayan heyelan sahasının ön cephesindeki deniz doldurulur. 2013-2015 Aktif heyelan sahası içinden Akyazı Tüneli geçirilir.

2015'te heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun kara yolu tekrar kapanır. 2016 Akyazı dolgusu ve Stadı biter. Zemin oturmaları ve deformasyonlar başlar, halende sürer. 2023'te oturması devam eden dolgu üzerinde Şehir Hastanesi inşaatı başlar.

27 Ocak 2026'da 3,8 Trabzon depremi yaşanır. Sentinel-1 Uydu verilerine göre depremde dolgu dahil tüm heyelan sahası 7 mm'lik düşey hareket kazanmıştır.

Sonuç: Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi bölgenin aktif tektoniği ( depremselliği ) ve kitle hareketlerinin ( heyelan ) tehdidi altındadır.

Alarm durumu TURUNCU

Ne yapılmalı?

Heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNNS ağı kurularak 7/24 zemin hareketleri mm cinsinden AFAD veya KTÜ tarafından izlenmelidir."