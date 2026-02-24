Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’nın Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’ya benzetilmesi gündeme geldiği sırada devlet televizyonu TRT2 16 Şubat’ta ‘Yabancı Sinema’ kuşağında Mandela’nın hayatını anlatan “Mandela: Long Walk to Freedom” (Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol) filmini gösterdi.

‘CUMHURBAŞKANI OLDU’

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde hakkında ‘umut hakkı’ tartışmaları devam eden Öcalan’ı DEM Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mandela’ya benzeterek; “Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı” demişti.

OSMAN ÖCALAN TRT’DE

TRT daha önce de Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı 2019 seçimleri öncesinde yayına almıştı. Osman Öcalan, TRT Kürdi’de yayınlanan röportajıyla ilgili “TRT’de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti?” sorusuna, “TRT’den teklif geldi” demişti.

Mandela kimdir?

- Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit şekilde temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik etti. 27 yıl hapis yattıktan sonra Güney Afrika’nın seçimle iktidara gelen ilk siyah başkanı oldu. Yönetimi, Apartheid’ın mirasının dağılmasına, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizliğe odaklanmıştır.