Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin Bursa'daki türbesi binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Türbe girişinde nöbet tutan jandarma ziyaretçilerin ilgi odağı.

Jandarmanın nöbeti Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında başladı.

5 YILDIR SÜRÜYOR

Jandarma, Eylül 2020'den bu yana alp kıyafetlerini giyip kılıç ve balta gibi silahlarını kuşanıyor.

Her sabah nöbet yerine gidiyor. Nöbet tutanlar saat başı değişiyor. Nöbet tutacak personel özel olarak seçiliyor ve 30 gün süren eğitimden geçiyor.

YÜRÜYÜŞ EĞİTİMİ

Türbede görevli Teğmen Doğukan Günay, "Nöbetçiler, alp yürüyüşü, disiplinli duruş, selam verme ve nöbet andı gibi unsurlar üzerinde titizlikle çalışıyor. Her biri, nöbet boyunca dimdik ayakta durarak tarihin yüklediği anlamı omzunda taşıyor" dedi.