Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanı olarak atanmasını Meclis'te protesto eden CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.
OSMAN GÖKÇEK KENDİNDEN GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemin edecekleri sırada CHP'nin itirazları üzerine kavga çıktı.
AKP'li milletvekili Osman Gökçek, adeta kendinden geçerek CHP'li Mahmut Tanal'a yumruk attı. Tanal'ın aldığı darbe nedeniyle burnu kanadı. Mahmut Tanal revire kaldırıldı ve tomografi çekildi.