Kamuoyunda 'hobi bahçeleri' olarak bilinen ve tarım arazisine konuşlandırılan yapıların yıkılmasını öngören düzenleme, son aşamada AKP MKYK toplantısında yaşanan tartışmalar nedeniyle askıya alınmıştı.



'SEN DOĞRU KONUŞMUYORSUN OSMAN!'



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin ortaklaşa hazırladığı taslak düzenlemenin nisan ayı içerisinde yasalaşması beklenirken, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, MKYK'da yaptığı konuşma ile söz konusu düzenlemeye vatandaşlar tarafından yoğun bir tepki gösterildiğini belirtmişti. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda tasarısının bu haliyle Meclis'ten geçmesi durumunda siyaseten ağır bedeller ödeneceğini söylerken, evleri yıkılan vatandaşların AKP'ye oy vermeyeceğini öne sürdü.



Gökçek'in açıklamalarına aynı toplantıda hazır bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı itiraz ederken, Yumaklı, Gökçek'in 'pazarda ve çarşıda vatandaş düzenlemeye itiraz ediyor' iddiasına yanıt olarak “Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor” ifadelerini kullandı.



Toplantının sonunda Erdoğan, Gökçek'in talebi üzerine hazırlanan düzenlemenin kapsamının daraltılması için bakanlara talimat verdi.



GÖKÇEK'İN KORKUSUNUN NEDENİ BELLİ OLDU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde hobi bahçeleri düzenlemesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.



Özel, Osman Gökçek'in yasa tasarısına itiraz etmesinin arkasında babasına ait 'hobi bahçesi' olarak görülen ancak villa tipi yapılaşma kapsamına giren birçok taşınmaz bulunmasının yattığını öne sürdü.



Özel, Sakarya mitinginde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"20.000 lira emekli maaşı veriliyor, Erdoğan veto etmiyor, onaylıyor. Basıyor mührü gitsin, "20.000 lira yeter" diyor. 28.000 lira asgari ücret onaylıyor. Fındık ya fındık! 360 liradan 160 liraya düşmüş, buna itiraz etmiyor, müdahale etmiyor. Efendim, Ankara'da, Akyurt ilçesinde, Melih Gökçek ve arkadaşlarının zenginlerin hobi bahçesi gibi görünen villaları var villaları! İş buraya gelince veto ediyor, Melih'in villalarını kurtarıyor! Yazıklar olsun!"





