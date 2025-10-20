Terörle mücadele ve askeri başarılarıyla anılan ve siyasi faaliyetlerine son verdiği Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucu Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, son kitabını imzaladı.

Ankara'da bir AVM’de düzenlenen imza töreninde yaşanan ilginç olay paşayı da görenlere de gülümsetti.

Kitabını imzalatmak için gelen bir okuyucusu, masada oturan komutana asker selamı sonra da tekmil verdi.

Pamukoğlu da “Ya oğlum dağda mıyız, ne yapıyorsun ya? Gel gel…” diyerek cevap verince herkes kahkahaya boğuldu.