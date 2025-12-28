Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan ve vatandaşa faturası kesilmeyecek denilmesine rağmen, 2026 yılında zam ve kur düzenlemesi eklenecek. Bu zamlarla beraber İstanbul’dan uçakla Londra’ya gitmek, Osmangazi Köprüsü’nden geçmekten daha ucuz hale geldi.

Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Sözcü Ana Haber programında Londra'ya gitmek ile Osmangazi Köprüsü'nde geçmenin maliyeti hesaplandı.

Yayında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarına yer verildi. İşte Sarıgül'ün ifadeleri:

Amerikan Doları ve Amerika enflasyonuna göre belirlenen köprü geçiş ücretleri 2026 yılında, İstanbul'dan Londra'ya gitmekten daha pahalı. Londra'ya gitmek 2 bin 362 lira, Osmangazi Köprüsü'nden geçmek ise 2 bin 430 lira. Bir tarafta 1 Ocak 2026'da sözleşme gereği, ücreti 2 bin 430 lira olan Osmangazi Köprüsü, diğer tarafta İstanbul'dan Londra'ya uçak bileti ancak Londra'ya gitmek daha ucuz.

İstanbul Londra arası 2 bin 500 km, Osmangazi Köprüsü ise 2 bin 662 km. Yap-İşlet Devret'te devlet granit araç sayısını ödemek zorunda. Hazine, köprüden araç geçmese bile ödeme yapmak zorunda. Bu geçiş ise hazineden çıkacak.