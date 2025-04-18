OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/741 Esas

DAVALI : MEHMET EMİN YILDIRIM -15569678096- NO:177 İÇ KAPI NO:1 AKYAR Merkez/ OSMANİYE

Davacı Ülkü Yıldırım-(T.C.51622478678)tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/06/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.19/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02206639