10 Mart 2025 tarihinde Osmaniye Belediyesi barınağında toplatılan sokak köpekleri, önce enjeksiyonla bayıltıldı, ardından el arabalarına atılarak taşındı. O gün yaşananlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Ortaya çıkan görüntülerde, baygın haldeki yavru köpeklerin boyunlarından tutulup rastgele fırlatıldığı anlar yer aldı. Bugün ise o görüntülerin arka planındaki korkunç sistem ifşa oldu.

HAMİLE KÖPEKLERİ PARA İÇİN ÖZELLİKLE TAKİP ETTİLER

Sözcü TV, barınak çalışanlarının kendi aralarındaki iç yazışmalara ulaştı. Burada çalışanların topladıkları köpek başına 10 TL kazanç sağladığı anlaşıldı. Kendi içlerinde yarış haline giren saha ekibinin, hamile köpekleri özellikle takip ettiği; gözü açılmamış veya doğmamış yavru başına dahi para aldığı anlaşıldı. Yazışmalarda yavrular için “Aramızda bölüşürüz” ifadesi kullanıldı. Bu paraların barınak yetkilisi Mehmet K.’nin eşi Cennet K. tarafından ödendiği dekontlara yansıdı.

S: Biz üç tane hamileyi takip ediyoruz, doğurunca alacağız (20:03)

M: Gözü açılmayanları saydırmak için mi.

Skandal bununla da sınırlı değil. Hamile köpeklerin doğurması bekleniyor, doğacak yavrular üzerinden para hesapları yapılıyor. Çalışanların kendi aralarında kurduğu sistemde “yavruları bölüşme” gibi ifadeler geçerken, gözleri açılmış yavruların bile listeye dahil edilip edilmediği dalga geçilerek konuşuluyor.

O.: Hamile falan görürseniz karnındakileri de yazın

O.: Abi anneyi bulamıyorum (19:58)

Yanıt: Doğurmuştur o (19:59)

İ.: Biz üç tane anne gördük bugün, doğurunca alacağız (20:01)

M.: Gözü açılmasını bekleyecek misiniz (20:01)

O.: Konum at abi kaçmasınlar. Bölüşürüz (20:02)

ÖLEN KÖPEK İÇİN ‘KUŞBAŞI YAPILMALI’ ESPRİSİ

Barınakta “takip edileceğini düşündükleri” köpekler için ayrı bir kafes oluşturulduğu öğrenildi. “Takip edeceklerini hissettiklerimizi oraya koyalım” ifadesiyle belirli hayvanların farklı şekilde saklandığı anlaşıldı. Barınağa sahiplenmek için gelen vatandaşların ise çalışanlar tarafından korkutularak uzaklaştırıldığına dair itiraflar yapıldı. Ölen köpekler için “kuşbaşı yaparız” ifadesi kullanıldı.

B.: Bunlar mal, hayvan ölmüş, alsana cesedi (18:33)

A.: Vicdansızlar (dalga geçiyor)

B.: Bir de video çektirmişler (18:35)

A.: Halbuki kuşbaşı yapmaları gerekirdi (18:36)

GEÇEN HAFTA BİR KÖPEK DAHA ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Osmaniye’de bir köpeğin nefessiz kalarak öldüğü, bir başka köpeğin ise ağır yaralandığı bildirildi. Olay kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, MHP’li Belediye Başkanı İbrahim Çenet soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen somut bir adım hâlâ atılmış değil.

TÜRKİYE GENELİNDE ALARM

Osmaniye’deki barınak olayı tekil bir vaka değil. Türkiye’nin dört bir yanından benzer ihbarlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta kent genelindeki sokak köpeklerinin toplanmasını talep etti. Yaşamdan Yana Derneği'nin raporuna göre Türkiye’de bin 111 belediyeye ait 273 barınak var. Bunların 26’sı ruhsatsız. Mevcut barınakların büyük bir kısmında ise veteriner eksikliği, yetersiz mama, şiddet, ihmalkârlık ve cezasız katliamlar yaşanıyor.

“DENETİM VE CEZA SİSTEMİ GELSİN”

Hayvan hakları savunucuları ve veteriner odaları, Türkiye’de barınakların bağımsız denetimden geçirilmesi, kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi ve hayvanlara karşı işlenen suçların ağır cezalandırılması çağrısında bulunuyor. Özellikle kamuoyu Türkiye’deki tüm barınakların internet üzerinden canlı olarak yayınlanması gerektiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

MHP’li Osmaniye Belediyesi’ne bağlı barınakta 10 Mart 2025’te köpeklerin enjektörle bayıldığı görüntülere ulaşılmıştı. Bazı köpeklerin canlı canlı gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Konu üzerine açıklama yapan MHP'li Başkan İbrahim Çenet üç kez ifadesini değiştirmişti. Önce "hayvansever terörizmi ile karşı karşıyayız" demişti. Ardından "köpeklere ağrı kesici iğne yaptık, ondan bayıldılar" diyen Çenet, son olarak "kısırlaştırmak için o ilacı yaptık" şeklinde konuşmuştu. Daha sonra Sözcü TV, köpeklerin para karşılığında toplandığını haberleştirmişti. Olayla ilgili herhangi bir süreç yürütülmemişti.