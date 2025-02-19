Osmaniye'de bir apartmanın altındaki markette çıkan yangında, 1 çalışan dumandan etkilendi. Apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerini tahliye ederken, yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak'taki 5 katlı apartmanın altındaki bir markette jeneratörün alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Apartman sakinleri, tedbir amaçlı evlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen bir market çalışanı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışması korku ve endişeyle izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sebebiyle markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.