Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye hizmet binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Olay, akşam saatlerinde Kamil Kara Bulvarı üzerinde bulunan Kadirli Belediyesi hizmet binasında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, belediye binasının giriş kapısına taşla saldıran şüpheli ya da şüpheliler, camların kırılmasına neden oldu. Saldırının ardından çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bina çevresinde delil topladı. Kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada, saldırının kamuya ve halkın iradesine yönelik olduğunu vurguladı. Olcar, “Belediye hizmet binasına yapılan taşlı saldırı, halkın seçtiği yönetime ve kamu hizmetine yapılan bir provokasyondur. Emniyet güçlerimiz olayla ilgili gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceğine olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.