Osmaniye’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye kara yolunda yaşandı.
OTOMOBİLLER BİRBİRİNE GİRDİ
Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ile S.Ş.K. (26) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 1 yaşındaki B.K. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan M.T. (77) kazada hayatını kaybederken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.