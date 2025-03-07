Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde seyir halinde bulunan 60 yaşındaki Mahmut Kevu idaresindeki 80 ES 577 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D. yönetimindeki 80 AZZ 733 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Mahmut Kevuk, 30 yaşındaki oğlu Mustafa Kevuk ile diğer araçtaki 37 yaşındaki Tuğba D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Kazada yaralanan Erkan D., çocukları M.İ.D. ve E.A.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.