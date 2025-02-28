Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında açılan ateş sonucu Ş.T. U.K. ve M.Ş. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.