Osmaniye'de yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralandı. Yaralanan yolcular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.