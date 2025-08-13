Son günlerde özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bu defa Akdeniz'de bir il sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinden edinilen bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 17.45'te meydana gelen sallantı yerin 5,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD, saat 20.39'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.