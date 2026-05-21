Cengiz KARAGÖZ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu-Gökburun bölgesine ilişkin özelleştirme süreci yıllardır bitmedi. Arazi üzerinde Cengiz Holding’in inşa ettiği otel inşaatı ise hızla devam ediyor. Yaklaşık 68 hektarlık alanı kapsayan ve tapuda 107 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmaz, geçmişte Osmanlı tapusu niteliğindeki zilyetlik kayıtları nedeniyle Bodrumlu yurttaşların mülkiyetindeydi. Tarım arazisi olarak kullanıldı. AKP iktidarında bu alan halktan alınıp Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e verildi. Danıştay’ın kararı umursanmadı.

Satışı Hazine yaptı

Arazi, açılan davalar sonucunda Hazine’ye geçti, ardından Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. İhale süreci 12 Temmuz 2012’de başlatıldı. Dedelerinden bu yana bölgede tarım yaptıklarını ifade eden Ahmet Toker ve Süheyla Kasal, Danıştay’da ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Dava devam ederken verilecek karar ve dava süreci umursanmadı. Hazine ile Cengiz Holding bünyesindeki Bodrumbir Turizm Yatırım AŞ arasında satış sözleşmesi imzalandı.

Ahmet Toker ve Süheyla Kasal bu kez ‘tapu devrinin hukuka aykırı olduğu’ gerekçesiyle Bodrum 1. Hukuk Mahkemesi’nde ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Mahkeme ilk aşamada taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verdi. Ancak ÖYK, dosyada taraf olmamasına rağmen davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu.

İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Karara karşı yapılan temyiz ve karar düzeltme başvuruları ise reddedildi.

Krediyi de Ziraat’ten aldı

İhale bedeli olarak belirlenen 277 milyon liranın Ziraat Bankası kredisiyle karşılandığı belirtildi. Dava dosyadaki iddialara göre satış işlemi taksitli gerçekleştirildiği halde, mevzuatta öngörülen ‘satış ve ipotek işlemlerinin eş zamanlı yapılması’ şartına uyulmadı. Milli Emlak tarafından 5 Temmuz 2013’te tapu devri gerçekleştirildi, üç gün sonra ise taşınmaz üzerine Ziraat Bankası lehine 180 milyon dolarlık ipotek tesis edildi.

Danıştay iptal etti kamu dinlemedi

İhalenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), 8 Aralık 2016’da özelleştirme ihalesini kesin olarak iptal etti. Kararda, ihale işleminin hukuka aykırı olduğu belirtilirken taşınmazın mülkiyetinin hukuken yeniden Hazine’ye dönmesi gerektiği ifade edildi. Buna rağmen ÖYK, Danıştay’ın kararını uygulamadı. Taşınmazın geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadı. Bu da yeniden yargıya taşındı. Danıştay 13. Dairesi bir kez daha ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Ancak bu da Cengiz Holding’i durduramadı.