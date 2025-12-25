Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, öğrencisi Arda Emre Kandil'le Eldivan ilçesinde 2023'te arazi çalışması yaparken Osmanlı engereğiyle karşılaştı.

Türe ait üç yılanı öğrencisiyle gözlemleyen Bozkurt, Osmanlı engereğinin Çankırı'da ilk kez kayda geçtiğini, türün yayılış sahasının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğunu tespit etti.

Bu çalışma, Journal Of Animal Diversity adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Türü, küresel iklim değişiklikleri için yapılan ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesiyle analiz ettiklerini, gelecekte dağılış sahasının kaybolabileceğini belirten Bozkurt, hayvan hakkında şu bilgileri verdi:

"Tür, zehirli ve 1 metreye kadar büyüyebilen bir yılan ama insanlar için çok tehdit oluşturmuyor. Çünkü daha çok gece ve sabaha karşı çok erken saatlerde aktif. Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor."

Türün ayrıca Türkiye'de Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya'da görüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, şöyle devam etti:

"Ülkemiz dışında Yunanistan’da çok dar bir dağılışı var. Dağılışının yaklaşık yüzde 90'lık kısmı ülkemizde bulunuyor diyebiliriz. Türle ilgili kayıtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gözlem yaparak bu türü koruma altına alabilir."

Doç. Dr. Bozkurt yılanın fiziksel özellikleri şöyle aktardı:

"Başı üçgen, göz bebekleri dikey, sırtında zikzak şeklinde desen var. Kuyruğu kısa ve küt, vücudu boyuna göre oldukça kalın ve bir metreye kadar büyüyebiliyor. En belirgin özelliği, başın üçgen ve sırtında zikzak şeklinde şeridin olması."

Sürüngenlerin, özellikle zehirli yılanların insanlar için hastalık oluşturabilecek farelerle mücadelede önemli olduğunu belirten Bozkurt son olarak şunları dedi:

"Tür zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil. Hatta insanları gördüğünde ilk önce uyarı olarak 'tıslama' sesi çıkarır. Çok yakınına giderseniz, üstüne basarsanız sizi ısırmaya çalışır. Hem haşerelere karşı koruyucu olması hem de insanlara karşı zararlı olmaması nedeniyle insanların yılanları gördüklerinde öldürmemesi, onların korunması önemli."