“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yaklaşık 3,5 aydır Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir dönem birlikte televizyon programı yaptığı Prof. Dr. İlber Ortaylı ve tarihçi yazar Murat Bardakçı’nın da mütalaa verdiği ortaya çıktı.

TARİHSEL GERÇEKLER

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun yazısına göre Bardakçı, mütalaasında “Osmanlı tarihinde, padişah öldürmelerinin örnekleri mevcuttur” dedi ve şunları söyledi: “Yapılan anketin sonuçlarını değerlendiren Altaylı’nın, yorumunu tarihsel gerçeklerle anlatmaya çalıştığı sonucuna varıldığını, sayın mahkemenizin takdirine sunarım.”

Ortaylı da II. Osman’ın katledildiğini, Abdülaziz’in de katledildiğine inanıldığını hatırlatarak Altaylı’nın “Geçmişin bu şekilde analizini yaptığını” ve “demokratik seçim mekanizmasına inandığının açık olduğunu” vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Altaylı’nın Osmanlı padişahlarının öldürülmesinden söz etmesi Cumhurbaşkanını tehdit olarak değerlendirildi ve hakkında 5 yıla kadar hapis istendi. Altaylı ise savunmasında, bu sözlerin tarihsel bir gönderme olduğunu belirtti. Altaylı bugün hakim karşısına çıkıyor.