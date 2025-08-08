Sahte diploma çetesinden 'diploma' alan ünlü isimlerden biri de II. Abdülhamit'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'ydu.

Osmanlı torunu Kayıhan'ın, Malatya İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden aldığı diplomanın 'sahte' olduğu ortaya çıktı.

'ASALET İFTİRAYA CEVAP VERMEZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayıhan Osmanoğlu, "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" dedi.

'EDEP YAHU'

II. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu olan Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir. Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır. Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"

'SİSTEMDE ASKER KAÇAĞI YAZIYOR'

Halk TV canlı yayınında konuşan Dinçer Gökçe, Kayıhan Osmanoğlu'nun asker kaçağı olduğunu iddia etti:

"Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nda şöyle bir detay var. Bütün bilgiler ona ait. Vatandaşlık numarası, doğum tarihi vs. Askerlik durum kısmına baktığımda 'Bakaya' yazıyor. Bakaya dediğimiz 'asker kaçağı' Ben yine teyit etmek adına Kayıhan Osmanoğlu'nu aradım. Açmadı, sonra mesaj yazdım. Mesajımı okudu ancak dönüş yapmadı."