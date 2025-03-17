Osmanlı İmparatorluğu'nun son Padişahı Sultan Vahdettin'in torununu torunu olan Mesude Evliyazade, hırsızlık şokuyla sarsıldı.

Ekol'de yer alan habere göre, güvendiği bir ajans aracılığıyla Sarıyer'deki lüks evine yatılı yardımcı aldı. Ancak yardımcı, Evliyazade'nin güvenini kötüye kullanarak büyük bir hırsızlık olayına imza attı. Evde yatılı olarak kalan yardımcı, Evliyazade'nin evindeki kıyafetlerin, çantaların ve ayakkabılarının ardından daha büyük bir soyguna yöneldi.

OSMANLI MİRASI MÜCEVHERLER DE VARDI

Küçük eşyalarla yetinmeyen yardımcı, gözünü Osmanlı'dan kalan tarihi mücevherlere dikti. Çalışan, Mesude Evliyazade'ye ait aralarında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan paha biçilemez yüzüğün de bulunduğu toplamda 13 milyon liralık ziynet eşyası çaldı.

HIRSIZLIĞI HAFTALAR SONRA FARK ETTİ

Evdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, soluğu poliste aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı yapılan sorgulamada, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti.

AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Soruşturma sonunda, çalınan mücevherlerin büyük kısmının satıldığı belirlenirken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Osmanlı hanedanına ait değerli eşyaların akıbeti merak konusu oldu.