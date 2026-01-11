Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sağanak yağış ve rüzgar altında Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 19. Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri; 28. dakikada yeni transfer Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.
ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM
Oosterwolde attığı golün ardından Galatasaraylı yıldız golcü Icardi'nin gol sevincini yaptı.
Unutulmaz mücadelenin ardından Oosterwolde, kişisel sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir Icardi paylaşımına imza attı.
Söz konusu paylaşım şöyle: