Son olarak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme), elektronik ortamda uygulanan sınavlar arasına katıldı.

1 Kasım Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ÖSYM e-sınav merkezlerinde yapılan sınava 4 binden fazla aday katıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında elektronik sınav sistemini daha da yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen elektronik sınavlar, kâğıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli oluyor. Sınav sonuçlarının da daha hızlı belli olması sebebiyle adaylar açısından avantaj sağlıyor" dedi.

Ersoy, 2023 yılında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı’nın (STS-Eczacılık) elektronik ortamda gerçekleştirildiğini hatırlattı. 2024’te 19 sınavın elektronik ortamda düzenlendiğini belirten Ersoy, 2025 yılında Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı’nın da e-sınav kapsamına alındığını ifade etti.

e-TEP başvuruları başladı

İlk uygulaması 19 Kasım’da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (e-TEP) ikincisi 29 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. 6 Kasım’da başlayan başvurular 28 Kasım’da sona erecek. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu biçimde İngilizce dil yeterliğini ölçüyor. Adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli sertifika sunulacak. Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav merkezlerinde yapılacak, başvurular ise ÖSYM’nin çevrim içi platformları üzerinden alınacak.

"Her bölgede e-sınav merkezi hedefliyoruz"

ÖSYM Başkanı Ersoy, elektronik sınav merkezlerinin gelişmiş güvenlik sistemleri, biyometrik kimlik doğrulama ve kamera izleme teknolojileriyle donatıldığını belirterek, "Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-sınav merkezlerinde aynı anda yaklaşık 6 bin aday sınava girebiliyor. Bu merkezler yılda ortalama 60 bin adaya hizmet veriyor. Elektronik sınavlar değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik yöntemlere alternatif sunuyor" dedi.

Ersoy, sınav merkezlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini de belirterek,"Şu anda dört ilde gerçekleştirdiğimiz elektronik sınavları Türkiye’nin yedi bölgesine yaymayı planlıyoruz. Bu kapsamda pilot uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak büyük sınavlar için de örnek oluşturacak bir sistem hedefliyoruz" ifadesini kullandı.