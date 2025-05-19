Bu yılın ilk sınavından önce yüzde 53’lük zam yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yılın ikinci ALES sınavından önce de 100 liralık ilave zam yaptı, öğrenciler adeta isyan etti. Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi gibi kadrolara yapılacak atamalar için yapılan ALES sınavının ücreti 2024 sonunda 490 liraydı. Bu yılın nisan ayında yapılan ilk ALES sınavının ücreti yüzde 53 artırılarak 750 liraya çıkarılmıştı. Başvuruları bu hafta başlayan ikinci ALES sınavında da ücret yüzde 13.3’lük ilave zamla 850 liraya çıkarıldı.

Böylece bu yıl ALES sınav ücreti şimdiden yüzde 73.5 artarak Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG dahil açıklanan bütün enflasyon verilerini geride bıraktı.

‘RESMEN TİCARETHANE’

Yapılan zamlara tepki gösteren bir öğrenci “Siz resmen sınav ayağına ticarethane açmışsınız” diyerek ÖSYM’yi eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı da “Zaten öğrenciler zar zor geçinirken bir de sınav ücreti bu kadar artınca sanki ‘okuma’ demek istiyorlar. Ara dönemde zam yapmak neden, bu insanlar bu parayı nasıl ödeyecek?” diye sordu. Bir diğer kullanıcı ise “ALES 1 için sınav ücreti 750 liraydı. Az önce sisteme girdim ALES 2 için 850 TL sınav ücreti isteniyor. E o zaman ALES 3 için ne kadar sınav ücreti istenir? Buyurun size problemler sorusu” yazarak ÖSYM’yi eleştirdi.