Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek veya yoğun bir iş gününün ardından otel odasında dinlenmek harika bir duygu. Birçok kişinin otel odasına girer girmez ilk yaptığı şey ise yolun yorgunluğunu atmak için hemen banyoya koşup sıcak bir duş almak oluyor. Fakat masum gibi görünen bu alışkanlık, akciğerleri tehdit eden ciddi bir sağlık riskini beraberinde getiriyor.

BORULARDA BEKLEYEN GİZLİ TEHLİKE

Otel odaları, özellikle sezon dışı dönemlerde veya oda değişimi sırasında günlerce, hatta haftalarca boş kalabiliyor. Bu süre zarfında su borularında hareketsiz kalan durgun su, mikrobiyolojik açıdan adeta bir bakteri yuvasına dönüşüyor.

Uzmanlar, sıcak su sistemlerinde hızla çoğalan Legionella pneumophila bakterisinin en çok otel, tesis ve uzun süre kullanılmayan banyolarda görüldüğüne dikkat çekiyor.

Duşu ilk açtığınızda ortama yayılan su buharı ve aerosol parçacıkları, bu bakterileri doğrudan akciğerlerinize taşıyabilir. Halk arasında "Lejyoner Hastalığı" olarak bilinen bu durum, ağır zatürreye ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

OTEL BANYOSUNDA İLK 10 DAKİKA KURALI

Sağlığınızı riske atmadan güvenle duş almanın ise son derece basit ve etkili bir yolu var. Otele adım attığınızda uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Banyoya Girmeyin: Otel odasına girdiğinizde doğrudan duş kabinine veya küvete geçmeyin.

Sıcak Suyu En Yüksek Derecede Açın: Banyodaki sıcak su bataryasını sonuna kadar açın ve suyun en sıcak haliyle akmasını sağlayın.

Kapıyı Kapatıp Odadan Çıkın: Su akarken oluşan buharı ve ilk gelen durgun suyu solumamak için banyo kapısını kapatın ve en az 10 dakika boyunca içeri girmeyin.

Banyoyu Havalandırın: 10 dakikalık sürenin ardından suyu kapatın, mümkünse banyo havalandırmasını açarak bir süre buharın dağılmasını bekleyin.

Borulardaki birikmiş suyu tahliye eden ve yüksek ısıyla sistemdeki mikroorganizmaları etkisiz hale getiren bu basit "10 dakika kuralı" sayesinde seyahatinizi hastanede değil, keyifle tamamlayabilirsiniz.